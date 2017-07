Si parte da Piombino, è il verdetto del calendario di Serie B. Trasferta piuttosto complicata per la Winterass, al ritorno in B: la prima giornata è infatti sul difficile campo toscano. L’esordio in via Treves arriverà dunque alla seconda di campionato, contro Montecatini, mentre per il terzo turno si torna di nuovo in Toscana, questa volta a Firenze, contro quella che promette di essere una delle formazioni più toste. Insomma, due gare esterne nelle prime tre, entrambe in Toscana: avvio complesso dunque per l’Omnia Pavia.

Serviranno tutta l’esperienza e la classe di Fabio Di Bella, ritornato ufficialmente a casa. Il playmaker pavese, classe 1978, ha militato nella stagione 2000-2001 nel Pavia, in Serie B d’Eccellenza, portando la squadra al successo in Coppa Italia e alla promozione in Legadue. Nel 2002 sbarca in Serie A con Biella, per poi andare alla Virtus Bologna (di cui diventerà capitano), all’Olimpia Milano, alla Juve Caserta e a Montegranaro. Nel 2013 firma per la Leonessa Brescia, quindi si sposta a Legnano, poi in A2 con gli Stings di Mantova e lo scorso anno con la Junior Casale Monferrato. A tutto ciò vanno aggiunte 48 presenze in Nazionale (partecipando ai Mondiali 2006 e agli Europei 2007).

