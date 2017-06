La squadra maschile ha da poco conquistato la massima serie, così non poteva essere da meno il team femminile. A Gorizia le ragazze della scherma del Cus Pavia sono riuscite a mantenere la Serie A1: praticamente entrambi i team gareggeranno nella categoria più importante. La squadra femminile è composta da Beatrice Aires, Marta Ottavia Paravella, Marta Lombardi e Lavinia Doveri. Fra gli ultimi risultati spicca anche il terzo posto di Shana Aradori nella classifica Assoluta dell’arco olimpico femminile al Trofeo Città di Pavia. L’atleta cussina ha conquistato la seconda posizione nella Categoria junior femminile. Secondo posto di categoria (allieve) anche per Adelaide Emma Berardinelli. Infine c’è spazio anche per Anna Cassi: al Meeting Regionale di Besana Brianza (Atletica Leggera), ha ottenuto il minimo per i tricolori under 16 nei 200m.

