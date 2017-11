Come si affronta il Parkinson? Se ne discuterà al convegno “La presa in carico del malato di Parkinson nel Sistema sanitario a rete di Regione Lombardia”, organizzato da Associazione Italiana Parkinsoniani e Fondazione Europea Ricerca Biomedica, sabato 25 novembre all’Auditorium Villa Torretta, in via Milanese 3 a Sesto San Giovanni (MI), con i massimi esperti lombardi e internazionali. Per informazioni e prenotazioni: tel. 0266713111 - mail aip@fondazioneparkinson.com.

