Esselunga ha siglato un importante accordo con i sindacati di categoria, Filcams Cgil, Fisascat Cisl e Uiltucs, che permetterà ai dipendenti di poter scegliere l’opzione della conversione del premio di risultato 2017 in servizi welfare esentasse al 100%. L’opzione welfare consentirà di far sì che l’importo ottenuto resti, dunque, tale senza essere tassato.

«Nel settore della distribuzione moderna e organizzata - spiega l’azienda - l’accordo è significativo perché è il primo che viene fatto su numeri così importanti e arriva alla vigilia del premio che sarà corrisposto a maggio».

L’iniziativa rientra in un percorso di attenzione al welfare avviato da Esselunga da molti anni, che ha già dato l’opportunità agli oltre 22mila dipendenti di usufruire di numerose opportunità quali ad esempio l’assistenza fiscale, permessi retribuiti per visite mediche, integrazioni salario in caso di malattia e infortunio al 100%, permessi studio aggiuntivi, diverse convezioni, oltre che tessere prepagate per buoni spesa distribuite in alcuni momenti dell’anno.

I lavoratori con questo nuovo accordo potranno scegliere all’interno di un’ampia rosa di servizi che vanno dalla mensa aziendale fino alle spese riguardanti l’educazione dei figli, le rette scolastiche e prescolastiche di asili nido, scuola dell’infanzia, scuola del primo ciclo istruzione, tasse universitarie, libri di testo scolastici, servizio di trasporto scolastico e servizio mensa scolastica, borsa di studio in caso di promozione del figlio per scuole elementari, medie e superiori. La scelta è molto vasta e la politica dell’azienda è stata individuare servizi utili a tutti, genitori e non.

Esselunga, inoltre, è soddisfatta per aver coinvolto anche i sindacati in questo nuovo passaggio di una politica di welfare che prosegue da anni.

