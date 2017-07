Egregio governatore, le ultime settimane per i pendolari ferroviari sono state un po’ difficili. Ritardi e cancellazioni, anche all’ultimo momento, a causa del grande caldo. Per fortuna leggo che avete annunciato 160 nuovi treni. Speriamo che il servizio di Trenord migliori presto.

Angelo - Olgiate Molgora

Gentilissimo Angelo, partendo dal noto principio in base al quale da ogni crisi può nascere un’opportunità, dopo i problemi che sono sorti per colpa del caldo, che ha generato disservizi come lei sottolinea, abbiamo svolto una serie di incontri e valutato come risolvere la situazione: abbiamo deciso di fare questo straordinario investimento, che è la risposta immediata e coerente. Una risposta, che è un risultato storico, di cui siamo orgogliosi, perché tiene conto di tutte le esigenze e anche perché è in coerenza col percorso che stiamo costruendo, abbiamo infatti presentato un piano straordinario di investimenti per il trasporto ferroviario, che prevede uno stanziamento di 1 miliardo e 607 milioni di euro per l’acquisto di 160 treni nuovi, di cui 100 milioni dal Governo. L’aspetto fondamentale è che è stato trovato il modo di far partire subito le gare, anche se sappiamo che ci sono dei tempi tecnici per l’acquisto dei treni. Questo avviene attraverso un emendamento che ci consentirà di attivare subito 3 gare di appalto per comprare i convogli utili per rinnovare completamente la flotta di Trenord. Questa è la Lombardia, questo è ciò che noi siamo e questa decisione è coerente anche con la visione che noi abbiamo del ruolo della Regione rispetto agli altri Enti, in particolare al Governo: in vista anche del Referendum per l'autonomia del 22 ottobre, mi sembra giusto rivendicare il nostro ruolo di forte autonomia, anche nella gestione del trasporto ferroviario. Ci siamo quindi sforzati di trovare una soluzione utile per la Lombardia e per i cittadini. Il Piano sarà previsto nella Legge di Assestamento di Bilancio, che sarà votato dal Consiglio regionale il prossimo 28 luglio.

