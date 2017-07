«Con questa nuova apertura vogliamo servire meglio la città di Novara ma contiamo anche di attrarre i clienti dei paesi vicini essendo un punto vendita più grande e inserito in una zona molto accessibile destinata a diventare un polo attrattivo ancora più forte non appena verranno completate le due strutture commerciali al confine con la nostra proprietà». Aldo Botta, (nella foto) direttore vendite del Gruppo Esselunga, mercoledì scorso, insieme a molti dirigenti e responsabili della nota catena della grande distribuzione, ha partecipato all'apertura del secondo punto vendita di Novara, il 155° della catena, dove lavorano 119 addetti, 47 dei quali nuovi assunti del territorio. E il nuovo superstore di corso della Vittoria è stato subito preso d'assalto dai clienti. Il negozio si sviluppa su 4.500 metri quadri di superficie di vendita, è dotato di un ampio parcheggio a raso e interrato in grado di ospitare oltre 900 autoveicoli.

Il superstore di corso della Vittoria, in località Veveri, è la seconda apertura del 2017 dopo quella di Roma Prenestino, ed è il secondo nella città con quello di corso Vercelli, mentre in provincia di Novara la catena è presente anche coi negozi di Castelletto Ticino e Borgomanero, mentre a Biandrate si trova il moderno magazzino con il centro lavorazione del pesce fresco per tutto il Gruppo.

I clienti dispongono di tutti i reparti che hanno contribuito al successo del marchio Esselunga: frutta e verdura sfusa e confezionata con un’offerta di oltre 450 prodotti; pescheria, con personale dedicato che offre pesce fresco già pulito; macelleria con banco assistito; gastronomia e un vasto assortimento di vini con oltre 700 etichette con l’assistenza di sommelier. Nel negozio di Novara Veveri apre anche il 122° forno di Esselunga: panettieri specializzati, formati dalla “scuola dei mestieri” interna, offrono ai clienti 18 varietà di pane fresco sfornato per l’intera giornata, oltre a una vasta gamma di pizze e focacce. «La novità del forno è rappresentata dalla pasticceria dove cerchiamo di differenziarci non solo inserendo prodotti freschi, ad esempio riempiendo al momento il cannoncino per garantire al cliente la massima fragranza, ma anche raccontando il prodotto e garantendo un servizio di alta qualità. Una qualità che caratterizza ormai da tempo tutti i nostri prodotti da forno», ha aggiunto il direttore vendite del Gruppo.

All’interno c'è il Bar Atlantic, una realtà consolidata nel campo della ristorazione presente in 86 negozi Esselunga. «La formula è talmente collaudata che ormai il Bar Atlantic è frequentatissimo nell'intervallo di mezzogiorno perché i clienti vogliono pranzare da noi sanno di trovare primi piatti espressi e prodotti di gastronomia di alta qualità», spiega Botta.

Alle casse, la tecnologia di Esselunga per snellire e gestire in autonomia la spesa prevede moderne casse self-scanning e self-payment con utilizzo di lettore. Nell’ambito dei lavori per l’apertura il gruppo specializzato nella grande distribuzione ha riqualificato l’area con importanti adeguamenti sulla viabilità; un'area strategica e facilmente raggiungibile che nei prossimi mesi verrà completata da un altro centro commerciale nel quale troveranno spazio diverse attività, servizi di ristorazione e una multisala.

Ma lo sviluppo della catena italiana non si ferma con il nuovo negozio piemontese. «Dopo Novara - conclude Botta - apriremo a Verona, davanti alla fiera, entro fine luglio, mentre a settembre sarà la volta nel nuovo superstore di Bergamo nel quartiere di Celadina». Esselunga è una delle principali catene italiane della grande distribuzione organizzata che opera attraverso 155 negozi, conta 23.000 dipendenti e realizza un fatturato di 7,5 miliardi di euro.

