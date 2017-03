Aprirà il 3 aprile ma sarà inaugurata ufficialmente solo alla fine dello stesso mese la nuovissima Residenza Romano, casa famiglia sperimentale per anziani autosufficienti e semiautosufficienti, che metterà a disposizione degli ospiti ben 12 posti letto. «La struttura si trova a Valle Salimbene, alle porte di Pavia, facilmente raggiungibile con i mezzi pubblici - spiega il dottor Daniele Mutti, uno dei tre soci della società Start - Si tratta della vecchia scuola elementare del paese, sviluppata su un solo livello e del tutto priva di barriere architettoniche, che è stata completamente ristrutturata. La casa famiglia, definita sperimentale perché con essa il Comune avvia la sperimentazione della nuova formula con 12 posti letto (le case famiglia fino a oggi non hanno mai potuto avere più di sei posti letto), si rivolge ad anziani che necessitano della residenzialità continua, tuttavia qualora vi sia la disponibilità di posti letto, è anche a disposizione di coloro che hanno l'esigenza di poter trascorrere al suo interno solo brevi soggiorni (per esempio mentre i congiunti sono in vacanza)».

Le giornate degli ospiti saranno scandite da diverse attività: «Sarà predisposto un programma settimanale che spazierà dalla lettura dei giornali ai laboratori musicali, dalla cucina al giardinaggio, fino alla pet therapy: a tal proposito è nostra intenzione concedere a chi ne farà richiesta la possibilità di portare con se il proprio amico "peloso"».

Per concludere dal dottor Mutti un invito ai lettori: «Chi fosse interessato a visitare la Residenza Romano non deve fare altro che contattarci ai numeri di cellulare 338.8888960 o fisso 0382.485604: saremo lieti di accoglierlo e di dargli ogni informazioni in merito ai servizi offerti».

Presso la struttura sarà presente a richiesta un infermiere professionista. Tutto il personale in servizio è con titolo sanitario ASA-OSS.

