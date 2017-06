Negli occhi c’è ancora la meravigliosa doppietta conquistata a Montecarlo: Sebastian Vettel primo, Kimi Raikkonen secondo, per un GP che si è tinto completamente di rosso facendo impazzire i tifosi.

Così come la classifica iridata: il tedesco ha staccato Lewis Hamilton (129 punti contro i 104 del britannico), mentre la Ferrari ha operato il sorpasso alla Mercedes nella classifica costruttori. Una domenica strepitosa per il cavallino rampante che ora proverà a infliggere un uppercut devastante ai rivali.

La settima prova porta il circus della Formula 1 in Canada: sul circuito di Montreal la Ferrari tenterà di piazzare la stoccata che consentirebbe l’allungo. Sin qui Mercedes e Ferrari si sono spartite le vittorie: 3 ciascuna, con tris di Vettel, doppio Hamilton e affermazione di Valtteri Bottas.

Ma l’inerzia ora sembra pendere dalla parte della rossa, a differenza dei pronostici di inizio stagione (come affermato anche in settimana da Toto Wolff, il capo scuderia Mercedes). Come sempre c’è un però: la Ferrari non vince sul circuito dedicato a Gilles Villeneuve dal 2004. Un’altra epoca, quando al volante c’era un certo Michael Schumacher (pilota più vincente della storia su questo tracciato con sette affermazioni). Attenzione poi alla potenza del motore Mercedes che potrebbe trovarsi particolarmente a suo agio sui lunghi rettilinei di Montreal. La partita è apertissima.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale