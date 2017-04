(bgf) Si corre a Sochi in Russia, su un circuito relativamente nuovo dato che è stato inaugurato tre anni fa. E’ un tracciato molto particolare, disegnato con creatività, che prevede molte curve di cui una molto lunga a semicerchio davvero impegnativa per i piloti e per la prestazione delle macchine. La pista è lunga 5 chilometri e 853 metri: è la terza pista più lunga del calendario di Formula 1, seconda solo a Spa e Silverstone. La larghezza della pista varia dai 13 metri nel suo punto più stretto ai 15 metri in corrispondenza della linea del traguardo, posizionata lungo il rettilineo principale. Il circuito, che segue un andamento a senso orario, comprende 12 curve a destra e 6 a sinistra: numerose sono quelle ad angolo retto che metteranno alla prova la trazione della vettura in uscita curva. Facile immaginare che proprio questo fattore possa far combinare prestazioni ad alta velocità con repentine frenate (e chissà come reagiranno gli pneumatici). Resta da dire che su questo tracciato finora la Mercedes ha sempre dettato legge (tre vittorie su tre Gran Prix disputati). Di sicuro le prestazioni dei bolidi in prova per la pole position non saranno particolarmente decisive: i sorpassi saranno frequenti e la velocità di punta supera i 310 all’ora!

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale