(bgf) Il circuito su cui si corre sabato per le pole e domenica per la gara è quello di Assen, in Olanda: un tracciato considerato “nella media” nel senso che ci sono sia curve (un paio anche a gomito, da fare in prima) sia rettilinei ma non eccessivamente lunghi.

Si tratta di una pista di 4,5 km da percorrere per ventisei volte con una secca sterzata a destra poco dopo la partenza. Prevedibile qualche ingorgo a questa prima curva, che potrebbe portare a immediati colpi di scena. Ecco perché qui più che altrove sarà determinante la pole position e la conseguente griglia di partenza.

