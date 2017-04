(bgf) Chi se ne intende non ha dubbi: per il titolo mondiale sarà un testa-a-testa fra gli spagnoli Marc Marquez e Maverick Vinales. Gli altri? Tutti dietro in classifica, chi più chi meno. Marquez ha dalla sua l’innegabile skill in più: è il migliore nella guida, il più... «ganzo» e il più dotato, non ha paura di spingere la moto al limite e oltre, guida in modo spettacolare con imbarcate e sgondolate (per capirsi, quando curva va a toccare l’asfalto col gomito!). Ma a quanto sembra la sua Honda non è all’altezza della rivale Yamaha. C’è poi Vinales: bravo, giovane ed emergente, cavalca la miglior due-ruote del momento ed ha già vinto la prima gara della stagione (un buon biglietto da visita). Le sue quotazioni dai bookmakers sono anche crollate nel giro di un mese: dal 4.75 vincente di febbraio, è via via sceso man mano che provava la moto e registrava i tempi fino all’attuale 2.70 (Marquez è quotato 2.5 per intendersi). Poi ci sono gli altri: lo spericolato italiano Andrea Iannone (fidanzato di Belen) e l’eterno outsider Dani Pedrosa, talento puro perseguitato da cadute e sfortuna. Chi vincerà? Staremo a vedere.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale