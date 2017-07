Ed eccoci al giro di boa, ossia esattamente a metà stagione. Sabato scorso a Rozzano è andata in scena la sesta gara del campionato go kart: il GP in questione si è svolto con numeri da record, presentando la bellezza di sessantuno piloti al via. E il livello dei partecipanti alla gara è stato decisamente alto come testimonia la griglia di partenza: in poco più di mezzo secondo si è posizionato oltre metà dello schieramento.

Esattamente nel mezzo si è trovato Michele Milanesi, pilota sponsorizzato da Pavia7, staccato di sei decimi di secondo dalla pole position.

«In qualifica mi sono trovato molto a mio agio con il kart, in gara invece facevo fatica a chiudere la corda quando mi inserivo nelle curve a destra - ha spiegato Milanesi al termine della gara - mi portava sempre largo, probabilmente questo inconveniente è dovuto da una pressione delle gomme non perfetta».

E così il driver in questione ha tagliato il traguardo centrando proprio la metà della classifica assoluta. In ogni caso Milanesi è terzo nella classifica Under 25, riconfermandosi dunque in piena lotta per il campionato in questa speciale categoria. Nella seconda parte di stagione farà di tutto quindi per migliorarsi.

Ora il circuito su quattro ruote va in vacanza per oltre un mese: il campionato kart ripartirà a settembre. Nel mese post vacanziero, oltre al kart, Milanesi avrà parecchi impegni importanti che seguiremo con la solita perizia.

