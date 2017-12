Va in archivio con un podio la stagione sui kart di Michele Milanesi: il pilota ha conquistato il secondo posto nell’ultimo GP andato in scena domenica scorsa a Verona. In questo modo ha chiuso il campionato al quarto posto generale nella categoria U25 e insieme al suo compagno di squadra Lorenzo Cioni ha portato il proprio team a vincere il titolo U25 2017. Il decimo e ultimo round è stato particolarmente combattuto, su un tracciato che ricopre due piani di altezza, proponendo insidiose salite e discese, per una pista in cui è molto complesso completare dei sorpassi. Nei primi giri di gara Milanesi si è dimostrato il più veloce, affondando il sorpasso sulla curva in salita più ostica e prendendo la vetta. Il suo avversario, favorito anche dalla maggiore esperienza, ha firmato il controsorpasso a pochi giri dal termine, proprio nello stesso punto in cui il driver sponsorizzato da Pavia7 aveva ottenuto la testa della corsa in precedenza. Secondo posto dunque, quindi podio su dieci gare disputate: la stagione si conclude dunque con un secondo posto a Milano e a Verona, oltre che un primo a Genova, in Franciacorta e di nuovo a Verona, ottenuto in precedenza. A conti fatti si tratta di un ottimo risultato, dal momento che Milanesi lavora soprattutto sulle due ruote.

Ed ora tocca all’inverno: il nostro pilota continuerà ad allenarsi attraverso qualche test o wild card occasionali in vista della prossima stagione agonistica.

