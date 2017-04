Una gara più speciale delle altre, legata al cuore del pilota pavese. Michele Milanesi si sta preparando per la corsa di San Martino del Lago, programmata per sabato 6 maggio: la gara si correrà sui go kart ma sempre all’interno dello stesso paddock in cui correva con la moto agli esordi. A livello affettivo non si tratta dunque di un gran premio qualunque: su questo tracciato Michele respira aria di casa. Cinque anni fa si affermò tra queste curve come pilota emergente delle classi minori del CIV Junior, nel trofeo Yamaha 180cc e nello stesso anno conquistò il titolo di Miglior Esordiente dalla Scuola Federale Corsetti. E poi via, verso le classi più importanti del Campionato Italiano, nei circuiti internazionali come Mugello, Misano e Imola. «Non avendo la stessa esperienza raccolta finora sulle due ruote per il momento siamo gli ultimi arrivati in queste categorie - ha spiegato la titolare del negozio Moto Moda, creatrice del team - vogliamo prima di tutto che i piloti si divertano e soprattutto creare un funzionale ambiente su cui lavorare, ricordandoci naturalmente che ci sono sponsor che ci supportano come Pavia7».

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale