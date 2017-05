(bgf) Primo squillo di trombe, seppur in tono minore, per il terzo posto della Ducati. Il forte e stra-pagato campione spagnolo Jorge Lorenzo ha sfruttato al meglio le circostanze del momento durante la gara e la pista che più preferisce fra tutti i circuiti del MotoMondiale. Così, il maiorchino è riuscito a riportare la «Rossa» di Borgo Panigale sul podio, seppur sul gradino più basso. Una festa da grandi occasioni al box subito dopo la cerimonia finale ha consacrato Lorenzo come speranza per il futuro e archiviato gli screzi di Rio Hondo (quando il pilota buttò a terra la moto in polemica). Da incorniciare a fine gara il gesto-simbolo: Lorenzo che stampa un bacione sul serbatoio della Ducati: che sia di buon auspicio anche per Le Mans...

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale