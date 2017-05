(bgf) Dopo le prime due gare in Qatar e a Rio Hondo, Marc Marquez è tornato in auge. Solo quarto alla prima corsa, per terra alla seconda, primo senza rivali in Texas, e le gerarchie cominciano a tornare al loro posto. Ma se gli esperti mettono in evidenza il ritorno del... «cavroncito» (il soprannome di Marquez, ndr) è d’obbligo segnalare che al momento la sua moto sembra inferiore alla Yamaha di Vinales e Rossi. La Honda, infatti, continua a resistere ai vertici proprio solo grazie alla maestrìa del suo top-rider (gli altri piloti che guidano Honda sono molto indietro). Sia come sia, chi ride di più al momento sembra essere Valentino Rossi: il dottore, considerato anziano anzitempo da molti, quatto quatto e zitto zitto è in testa alla classifica mondiale. Non ha mai vinto, certo, ma non cade mai e arriva sempre fra i primi tre. Conti alla mano, dunque, la classifica è fatta: Valentino primo, con 6 punti sul suo compagno di squadra Vinales.

Detto di quelli «bravi» che stanno nelle prime posizioni, un velo pietoso si adagia sulle prestazioni della Ducati e in particolare di Jorge Lorenzo. Lo spagnolo, stra-pagato, ha persino buttato a terra la moto incolpando il mezzo meccanico per le tremende prestazioni di questo inizio stagione. Mah...

