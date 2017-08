Tutto pronto per la ripresa del circus più importante delle due ruote: riprende infatti, dopo la pausa di oltre un mese, il Motomondiale. Si corre a Brno, in Repubblica Ceca, tradizionale appuntamento estivo che mai come quest’anno potrebbe diventare il vero spartiacque della stagione. Tutti i migliori top rider infatti sono racchiusi in soli dieci punti di classifica: una situazione estremamente aperta che mai si era verificata finora nella classe regina. Primo al momento è lo spagnolo Marc Marquez, forse il più talentuoso tra i piloti migliori, in grado di «nascondere» anche le performance non proprio convincenti della Honda grazie alle sue innegabili capacità di guida. Lo insegue a soli 5 punti di distacco il connazionale Viñales che doveva essere il favorito per la corsa al titolo; subito dopo un sorprendente Dovizioso in sella alla Ducati (tornata ai fasti che le competono); quindi l’eterno Valentino Rossi che con i suoi 119 punti chiude il «quartetto» dei più forti.

Chi vince domenica (diretta anche in chiaro su Tv8 per la gioia degli appassionati senza pay-tv) ha buone possibilità di staccare i rivali e di preparare al meglio la prossima gara in Austria. Per chi ama pronostici e scommesse, va detto che a questo punto della stagione Marquez viene dato dai bookmakers come il più probabile iridato (quotato @2.10) subito prima di Viñales (@3.00). Più indietro Dovizioso e Rossi.

Tutto come da classifica dunque? Non proprio: la Ducati del «desmo-Dovi» è considerata troppo difficile da gestire rispetto alla buona forma del pilota, mentre Valentino sconta le difficoltà della Yamaha su telaio e gomme. Infine, impossibile non scuotere la testa per le performance di Jorge Lorenzo: il maiorchino non riesce proprio a prender confidenza con la Ducati e si ritrova arenato al nono posto, dietro ben tre outsider come Zarco, Folger e Danilo Petrucci.

