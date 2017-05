(bgf) Anche quest’anno, come ben sanno gli appassionati delle «due ruote», purtroppo la pay-tv più famosa e potente del circo mediatico fa il bello e cattivo tempo costringendo milioni di aficionados a una sofferenza per seguire le corse. Soprattutto questi primi quattro appuntamenti della stagione MotoGp sono stati tutti... «vietati» a chi non paga il cànone aggiuntivo (e vorrebbe comunque potersi godere le corse come evento sportivo popolare).

Poi c’è la differita, è vero, su Tv8 ma sono passate molte ore e si può finire a notte fonda (soprattutto quando le gare sono oltreoceano). Sempre «super» comunque le telecronache di Guido Meda, preparatissimo e appassionato. Ma come bisogna organizzarsi per questo gran premio di Jerez? Orari e canali, ecco quello che c’è da sapere.

Sabato 6 maggio alle 9.55 diretta MotoGp (libere); 12.15 Paddock Live; 13.30 diretta MotoGp (libere); 14.10 diretta MotoGp qualifiche; 17.30: conferenza stampa.

Domenica 7 maggio alle 13.15 Paddock Live; 13.30 pre-gara MotoGp; 14.00 diretta gara MotoGp.

Per chi non ha la pay-tv, invece, domenica 7 maggio la gara è alle 17.00 su Tv8.

