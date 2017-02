CAVA MANARA (afm) Debutta la nuova, inedita generazione di Hyundai i30. Sabato 25 e domenica 26 febbraio le concessionarie Hyundai Autotorino della provincia di Pavia, a Cava Manara e a Vigevano, terranno le porte aperte per presentarla: nuova nello stile, nelle dotazioni al top della categoria per accessori, tecnologia e sicurezza. Progettata e costruita in Europa, ma con tutti i crismi della qualità coreana che ha imposto il marchio Hyundai anche nel mercato italiano, sottolineata dall’esclusiva garanzia di 5 anni. Un debutto proposto con entusiasmo dal Gruppo Autotorino, che negli ultimi decenni ha contribuito all’affermazione del marchio Hyundai sul mercato italiano.

Nuova Hyundai i30 è pronta a ritagliarsi un posto di primo piano nel suo competitivo segmento di mercato: colpisce al primo sguardo grazie al design rinnovato e distintivo, sia negli esterni da carattere spiccato, sia negli interni ben rifiniti e di alta qualità, dove i comandi sono intuitivi. L’accessibilità alla tecnologia di bordo è semplice ed ai massimi livelli: compatibilità con Apple CarPlay e Android Auto, Sistema di Navigazione aggiornato con schermo touch da 8’’, ricarica wireless per smartphone.

La Nuova Hyundai i30 si prende cura dei suoi passeggeri con un pacchetto di sicurezza attiva pari a quello di vetture di segmento superiore: disponibili il sistema di frenata autonoma in caso di rilevamento di una situazione d’emergenza, capace di riconoscere i pedoni fino alla velocità di 80 km/h, prima nel suo segmento ad adottare questo dispositivo; l’Advanced Smart Cruise Control non solo mantiene la velocità impostata, ma anche la distanza dal veicolo che precede durante la marcia; ed ancora, il Blind Spot Detection avvisa della presenza di vetture nell’angolo cieco del retrovisore esterno. Queste ed altre caratteristiche di sicurezza rendono la Nuova i30 una vettura affidabile sotto ogni punto di vista.

Lo spazio a bordo è ai vertici tra le dirette concorrenti. Il grande comfort per guidatore e passeggeri è amplificato da una qualità costruttiva tutta europea, dallo sviluppo della vettura ai test in Germania, fino alla produzione in Repubblica Ceca, rimarcata dalla Garanzia di 5 Anni a Km illimitati.

