Questo week-end si corre sul circuito di Brno, in Repubblica Ceca. Un percorso abbastanza lungo, visto che il tracciato misura 5,4 chilometri e sarà percorso per 22 giri: in totale 119 km. Altre piste si fermano a soli 111 km (Sachsering) o 110 (Malesia) e ciò lascia presupporre un’usura delle gomme piuttosto importante. Dal punto di vista del feeling con la pista, da sempre Brno è la prediletta di Valentino Rossi e in generale delle moto Yamaha; il «dottore» lo scorso anno arrivò secondo ma solo perché la pioggia aveva scombinato le carte (vinse infatti a sorpresa Crutchlow). Anche stavolta, su questo tracciato, Rossi e Viñales partono con un piede di vantaggio nel pronostico.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale