(bgf) Davvero imprevedibile, almeno fino a questo punto della stagione, la classifica per il Mondiale. Troviamo infatti al primo posto (pur con un margine ridotto) Andrea Dovizioso, considerato una sorta di «secondo pilota» di una scuderia come la Ducati non certo al vertice negli ultimi anni. Invece, Super-Dovi, o Desmo-Dovi come lo chiamano i suoi aficionados, è lì primo... E chi l’avrebbe mai detto? Tutto il popolo degli appassionati motoristici italiani dovrebbe essere felice, quindi, anche se da sempre è Valentino Rossi il più tifato e amato (spesso per partito preso). Grande «Dovi», dunque, e avanti così!

