Studiare e specializzarsi a Pavia diventa oggi ancora più accessibile grazie alla presenza dell’Università Telematica Pegaso. Unipegaso ha una propria sede di esame - un vero e proprio polo formativo e didattico, E-learning Center Point - presso la Fondazione Le Vele in Via Lungo Ticino Sforza 56 a Pavia che offre l’opportunità unica di ottenere una laurea o frequentare un corso di specializzazione grazie ad un modo nuovo di approcciare lo studio. La didattica online permette a chi lavora o a professionisti già inseriti in un determinato settore, e per questa ragione impossibilitati a garantire una frequenza assidua come potrebbe essere quella richiesta nelle università tradizionali, di studiare comodamente da casa quando si vuole, come si vuole, dove si vuole e nell’orario più congeniale rispetto ai propri impegni.

Le iscrizioni sono aperte tutto l’anno, consentendo così di personalizzare il proprio anno accademico e di gestire in autonomia i propri tempi di studio. Non sono richieste spese aggiuntive rispetto alla canonica retta di iscrizione per libri o testi, perché basta seguire le videolezioni on line.

Per i giovani fino a 21 anni poi tariffe particolarmente vantaggiose: una retta di soli 1000 euro per tutta la durata del corso di laurea.

L’offerta formativa di Unipegaso è ampia e offre un corpo docente di alto livello, la migliore tecnologia per la formazione online, i più qualificati tutor, i più potenti strumenti di interazione e le più affidabili sedi d'esame.

Lauree triennali

• Ingegneria Civile;

• Scienze Turistiche;

• Economia Aziendale;

• Scienze dell'Educazione e della Formazione;

• Scienze Motorie;

Lauree magistrali biennali

• Management dello sport e delle attività motorie;

• Scienze Economiche;

• Scienze Pedagogiche;

• Ingegneria della Sicurezza

Laurea magistrale a ciclo unico (5 anni)

• Giurisprudenza

