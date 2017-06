Storia di una rinascita, ora però c’è bisogno di un lieto fine. Il Pavia è a caccia di un posto nella prossima Serie D ma fra il sogno e la realtà c’è di mezzo la Romanese. Le due formazioni si contendono la promozione nella quarta serie italiana, sfidandosi nei playoff nazionali di Eccellenza: il match di andata si è disputato domenica scorsa al Fortunati, andando in archivio con un 1-1 che di sicuro lascia più serena la squadra bergamasca. Succede tutto a cavallo dell’intervallo: a fine primo tempo Santinelli porta avanti gli ospiti, quindi in avvio di ripresa Bertocchi trova il pareggio. La doppia sfida si deciderà a Romano di Lombardia, atto finale della stagione delle due contendenti che condividono un sogno.

Andiamo a ritroso: soltanto un anno fa il Pavia chiude al nono posto il campionato di Lega Pro, girone A e nel giro di poco tempo si interrompe anche l’avventura italiana di Xiadong Zhu (presidente dal luglio 2014). La formazione azzurra non riesce dunque a completare l’iscrizione alla terza serie italiana, venendo quindi radiata dalla FIGC ed estromessa dai campionati nazionali. Il 5 ottobre il Tribunale di Pavia ha dichiarato il fallimento della società.

Nel frattempo però il Pavia riparte con il nome di Football Club Pavia 1911, venendo ammesso in sovrannumero al girone A del campionato di Eccellenza.

La stagione che sta per terminare ha visto sfidarsi in un avvincente testa a testa Pavia e Arconatese: i milanesi alla fine l’anno spuntata guadagnandosi la promozione in D con due punti di vantaggio sui rivali. Gli azzurri si sono però qualificati direttamente ai playoff nazionali avendo 10 punti sul Verbano, terzo classificato. In semifinale ecco dunque il Vado: vittoria per 2-1 in Liguria all’andata (Troiano e Franchini) e successo con il medesimo punteggio al ritorno al Fortunati (Rescio e Chiaria). Il resto è storia di questi giorni. E ora come andrà a finire?

