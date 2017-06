Si è chiusa con un’ottima affluenza di pubblico la Giornata Nazionale dello Sport andata in scena domenica scorsa. La manifestazione, svoltasi nei giardini del Castello Visconteo, è stata organizzata dal Coni Pavia: «Al nostro invito hanno risposto con entusiasmo federazioni, enti di promozione e associazioni – ha commentato a margine il delegato provinciale del Coni Luciano Cremonesi - la giornata è stata animata da esibizioni e prove gratuite delle varie discipline presenti. La risposta del pubblico è stata positiva, nel corso della giornata molte famiglie si sono intrattenute negli stand delle associazioni e federazioni presenti raccogliendo informazioni utili per la pratica sportiva». L’iniziativa, che ha preso il via alle ore 10 e si è conclusa alle 17, ha visto la partecipazione della Fidal (Federazione Italiana Atletica Leggera), della FGI (Federazione Ginnastica d’Italia), della FiPE (Federazione italiana Pesistica), della FITA (Federazione Italiana Taekwondo) e dell’ente di promozione Libertas Pavia. Erano inoltre presenti il Centro Arti Marziali, la Società Ginnastica Pavese, Gym Art, Ticinum, Kalos, l’associazione sportiva dilettantistica S.K.T.S.T. di Voghera, Ilaria Dance Dream ed Energy Centro Olistico. «Vorrei ringraziare tutti i volontari che con impegno e grande simpatia hanno animato la giornata - ha concluso Cremonesi - è stata l’ennesima riprova di quanto lo sport, se fatto in un ambiente di condivisione, possa essere motivo di partecipazione e aggregazione per il pubblico pavese».

Durante la manifestazione è stato premiato il giovane Marco Gazzaniga medaglia d’argento ai campionati italiani di Taekwondo a Bari.

