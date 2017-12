Per una spesa di alta qualità è impossibile non rivolgersi al negozio «Alle origini dei sapori». L’attività di Corso Garibaldi da un mese ha cambiato gestione e il nuovo titolare, Giovanni Frigerio, sta lavorando per garantire continuità al negozio e fino alla fine dell’anno sarà affiancato dal precedente proprietario. «Abbiamo mantenuto la stessa linea di prodotti e confermato i fornitori, che pian piano sto andando a conoscere personalmente - ha spiegato Frigerio - il nostro negozio è un punto di riferimento per tante persone, in particolare ora che si avvicina il Natale». «Alle origini dei sapori» è la bottega dello sfuso a filiera corta, particolarmente adatta per la spesa o per i regali per le imminenti feste natalizie: spazio dunque a pasta artigianale, riso, legumi, cereali, farine di tutti i tipi, formaggi, salami, cotechini, latticini, yogurt, biscotti, olio, vino (anche in bottiglia), conserve, confetture, marmellate, sottaceti e tanto altro. Inoltre sono preparati cesti natalizi ed è disponibile il servizio di consegna a domicilio. Il filo rosso che accomuna tutti i prodotti è l’alta qualità: «Vendiamo solo cibi scelti, puntiamo soprattutto sul km0 ma anche sulle specialità provenienti da varie realtà italiane - ha continuato - cerchiamo la genuinità, privilegiamo i piccoli fornitori capaci di garantirci l’eccellenza del prodotto». Completano il quadro i detersivi sfusi, ecologici e biologici.

Per info chiamare il 346.3212039, scrivere a alleoriginideisapori@gmail.com, consultare la pagina Facebook «Alle origini dei sapori», oppure recarsi a Pavia, in corso Garibaldi 11/C (a due passi dalla Basilica di San Michele). Gli orari di apertura: da martedì a sabato dalle 9 alle 13 e dalle 16 alle 20.

