In negozio vantaggi esclusivi con la GluCard

Ritrovare tutto il piacere dei sapori della tradizione pur essendo celiaci. Oggi anche a Pavia questo è possibile grazie all'«Isola senza glutine e le bontà italiane» di viale Montegrappa 4/f. Qui, i titolari, Marina e Andrea, dallo scorso mese di dicembre sfornano ogni giorno pane fresco, pizze, focacce, panzerotti, arancini e una golosa pasticceria rigorosamente senza glutine: «L'arte bianca per noi è una passione - spiegano - Stiamo legando il nostro nome alle più antiche tradizioni italiane regalando finalmente anche agli intolleranti in generale (lattosio, uova, lievito, ecc.) e particolarmente ai celiaci, la gioia di poter gustare qualcosa di buono. Non solo, accanto a tutto questo prepariamo anche un'ottima caffetteria: chi viene nel nostro negozio per fare la spesa, pertanto, può fare prima colazione (anche con ingredienti alternativi, come per esempio, il cappuccino di soia) e poi procedere con gli acquisti. Oltretutto, alla clientela che fa la spesa la domenica mattina, la colazione la offriamo noi».

Al momento le risposte sono positive: «In questi primi mesi, nonostante la mancanza dell'insegna, che sarà installata la settimana prossima, la gente è comunque entrata nel nostro punto vendita e ha chiesto informazioni. Sono già molto numerosi coloro che hanno preso l'abitudine di fare la spesa ogni giorno. Persino le mamme dei bambini celiaci e intolleranti che frequentano diverse scuole della città, dopo aver scoperto che da noi ci sono tante cose buone per i loro piccoli, hanno preso l'abitudine di venire qui per acquistare le merende della giornata. Tornando alla pasticceria, dolci della tradizione, cannoli siciliani con pistacchio di Bronte come da ricetta originale, mignon freschissimi, persino i macarons, torte personalizzate per ogni tipo di evento e dolci vegani (come la brioche panna e fragole nella pubblicità a lato): sono tutti prodotti che stanno riscuotendo grande successo».

Infine un cenno alla pasta fresca: «Lasagne, tagliatelle, ravioli, tutto senza glutine - conclude la titolare - Li produciamo noi e sono già molto apprezzati dai clienti che, oltre al mio consiglio, seguono sempre con attenzione anche i suggerimenti del nostro staff».

Finalmente, la buona tavola torna a essere una piacevole abitudine anche per i celiaci e gli intolleranti.

Indirizzo e numero di telefono per informazioni sono pubblicati nello spazio pubblicitario a lato.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale