Sta per arrivare l’ultima gara stagionale anche per il nostro Michele Milanesi: il pilota sarà in pista sabato con l’ormai tradizionale gara di kart di Natale, prevista alle 18 alla Top Fuel Racing Milan Arena. Si tratta di una gara ad eliminatorie per accedere al girone delle semifinali ed infine alle finalissime: per l’occasione il driver sponsorizzato da Pavia7 e il suo staff indosseranno anche la nuova linea di abbigliamento 2018, completamente prodotta dalla EdiArt di Massimo Tognoli. Quest’ultima è in vendita su prenotazione nel negozio di abbigliamento Moto Moda Pavia.

Detto questo Milanesi ha riservato gli auguri ai lettori del nostro settimanale: «Non resta che augurare a tutti buon Natale». Dal canto nostro gli facciamo il nostro in bocca al lupo per la sua ultima gara del 2017.

Sarà possibile assistere alla gara in diretta radiofonica su www.heydjradio.com, oppure in tv su Sportitalia (in differita nel programma GoKarty). Ulteriori aggiornamenti saranno presenti sui vari canali social di Michele Milanesi.

