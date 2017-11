Questa sera, venerdì 24 novembre alle ore 21, presso il Salone del Museo storico di Voghera, in via Gramsci 1/bis, sarà presentato il secondo libro «Io vivo nell’ombra» che è il completamento di un resoconto sulla vita straordinaria e segreta di un fondatore dei GIS, ribattezzato dai suoi uomini «Comandante Alfa». Questa seconda fatica letteraria completa la prima dal titolo «Cuore di rondine», presentato nel 2016 sia a Voghera che a Pavia. I saluti saranno di chi ha voluto organizzare la serata e cioè del Presidente Sezione UNICI Voghera – Oltrepò, Prof. Antonio Zinni e del Presidente Sez. di Voghera dell’Associazione Nazionale Carabinieri, Marco Salvadeo. La presentazione del libro è affidata all’Avv. Maurizio Niutta, associato UNUCI che a più riprese, anche a titolo personale, è intervenuto anche nel dibattito pubblico sul tema della sicurezza e dell’ordine quale presupposto per una convivenza civile e democratica.

Si ricorda che l’UNUCI raggruppa gli Ufficiali in congedo provenienti dal servizio permanente e di complemento, ispirandosi alle tradizioni militari, al carattere patriottico, civico e di solidarietà, concorrendo alla formazione morale e all’aggiornamento professionale del personale in congedo. La presenza della Sezione di Voghera dell’Associazione Nazionale Carabinieri è espressione della naturale fierezza di appartenere ad un Arma che da più di duecento anni rende servizio al popolo italiano e alle sue istituzioni.

La serata si preannuncia di interesse per quella che l’Avv. Niutta ha definito una grande lezione di educazione civica e nell’auspicio che soprattutto i giovani vogliano trarre insegnamenti nell’ascoltare un’esperienza di vita che è un monumento all’impegno, allo spirito di appartenenza, al dovere che vince pure quel senso naturale di paura che in alcune situazioni, se non controllato e regolato dalle proprie certezze e dalla propria preparazione, finisce per sopraffarci.

Nel corso della presentazione l’Avv. Niutta ha pure ricordato di come sia indispensabile dare segni concreti di solidarietà morale e di vicinanza agli appartenenti le forse dell’ordine che di volta in volta rischiano di essere delegittimati e disarmati moralmente con il rischio di depotenziarne il ruolo e di renderne incerta l’efficacia di intervento in un momento in cui certamente serve e si reclama maggiore sicurezza. L’autore del libro tra i primi a far parte del Gruppo d’Intervento Speciale dell’Arma dei Carabinieri per operare in piena sicurezza ha dovuto rinunciare alla propria vita privata; anche i familiari per lunghi anni non hanno conosciuto esattamente il lavoro e il servizio a cui era stato assegnato. E negli anni ha maturato un curriculum militare impressionante da ultimo la Croce d’oro al merito dell’Arma dei Carabinieri. E non è un caso che questa onorificenza l’abbia dedicata e voluta condividere con tutti coloro i quali abbiano fatto parte del suo gruppo, “una squadra, un gruppo unito da un vincolo più forte del sangue.

Nel libro «Io vivo nell’ombra» edito da Longanesi si ha modo di raccontare i particolari di azioni avvincenti in una serata che certamente lascerà un segno importante.

