Continua il nostro viaggio alla scoperta della Residenza Romano. A parlare è l’avvocato Filippo Genovese, uno dei soci di Start Srl, la società titolare della casa-famiglia: «Quando Lucia Pertosa, Daniele Mutti e Vilma Cinchetti mi hanno contattato presentandomi l’idea mi è subito sembrata moderna e innovativa, premiante e differente da tutto ciò che avevo visto in precedenza - ha spiegato - aveva il taglio di una struttura ricettiva senza il “sapore di ospedale o di casa di cura”, sin da subito l’idea era di garantire a tutti gli ospiti una notevole privacy e di svolgere gli aspetti piacevoli della vita comune». L’avvocato si è occupato di dare i consigli legali ai suoi soci: «Mutti mi ha raccontato il suo sogno e mi è piaciuto molto, così ho dato una mano nel capire quale società creare, come finanziarla, come gestirla, ho portato avanti le trattative con il comune, con cui siamo arrivati ad una convenzione - ha concluso Genovese - e ora è la casa-famiglia che deve essere gestita, per me è stato un onere e un onore mettere insieme le idee e avviare i lavori».

