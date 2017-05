La struttura è già attiva ma il grande giorno dell’inaugurazione è fissato per sabato 6 maggio: la Residenza Romano darà il via ufficialmente alle proprie attività. Alle ore 11, alla presenza delle autorità locali, avverrà il tanto atteso taglio del nastro.

A fare il punto sulla neonata realtà di Valle Salimbene è Monica Magni, amministratore unico di Start Srl, la società titolare della casa famiglia per anziani Residenza Romano: «Il nostro obiettivo è far divertire gli ospiti del centro, farli sentire a casa propria, riempire le loro giornate, praticamente dare loro un soggiorno quasi alberghiero - ha spiegato - siamo presenti 24 ore su 24, 7 giorni su 7, e siamo perennemente attivi per cercare il sorriso delle persone di cui ci prendiamo cura».

Attualmente sono tre gli ospiti della Residenza Romano, protagonista di un ottimo inizio e in via d’espansione: «Cerchiamo di accontentarli in tutto e per tutto, dobbiamo sempre ricordarci che si tratta di anziani tolti dal nucleo in cui hanno vissuto per anni - ha continuato Monica Magni - combattiamo la solitudine, un sentimento che logora le persone, e cerchiamo di farlo con una grande dose di entusiasmo che mettiamo in campo ogni giorno in qualsiasi nostra azione».

Ecco allora un’infinità di proposte, dalla pet-therapy alla musicoterapia, passando per le attività in palestra e con i bambini degli asili della zona.

