Tra i fiori all'occhiello del terziario avanzato nella provincia pavese c'è anche Eleva srl, società di consulenza informatica nata nel 2007 per iniziativa di Luca Formenti, Lorenzo De Filippi e Massimo Maragliano. «Ironia della sorte il nostro primo nome è stato Isis - ci racconta Formenti ripercorrrendo in pochi sintetici passi il passato dell'azienda - Del resto, all'epoca era semplicemente una sigla che richiamava i temi informatici, “Nulla di più indovinato” pensammo tra noi... Poi, ahimè, Isis è diventato macabro sinonimo di terrorismo e, di conseguenza, siamo stati costretti a cambiare denominazione».

Fu così che nel 2014 i tre soci hanno deciso di intervenire: «Siamo diventati Eleva srl, nome tutto nuovo, pensato perché il nostro obiettivo è quello di contribuire a “elevare” la qualità dei cicli produttivi delle aziende attraverso le nostre consulenze informatiche personalizzate, i software e le app per Android e IOS che sviluppiamo direttamente».

Negli anni Eleva ha visto crescere la propria fama tra le aziende pavesi per effetto del proprio lavoro di qualità: «Si è innescato così un passaparola che ci ha permesso di entrare in contatto con nomi più e meno noti del panorama produttivo locale e italiano».

Tra le app più di successo messe a punto, brilla «Yacht Needs»: «L'abbiamo pensata con l'obiettivo di offrire uno strumento efficace e valido in tutto il mondo alle persone che ruotano attorno al lussuoso mondo degli yacht. Non solo i proprietari, ma anche tutti gli addetti ai lavori possono utilizzare l'applicazione per esempio per reperire con immediatezza le imprese e le officine che sono in grado di effettuare interventi di manutenzione meccanica; chef per improvvisare una cena a bordo; ristoranti e luoghi di interesse nelle vicinanze dei porti in cui ci si trova e molto altro. C'è anche una bacheca "Cerco & offro lavoro" che stiamo notando essere molto utilizzata. L'App, gratuita su Google Play e Apple Store, è già stata scaricata da circa 6.000 utenti, in un settore attorno al quale ruotano circa 35.000 addetti ai lavori».

Eleva srl, dunque, si conferma in prima linea quando si è alla ricerca di un'azienda che faccia dell'innovazione tecnologica il proprio punto di forza.

