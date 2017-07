Al via l’11° Edizione del Campo Estivo del Gruppo Astrofili Lomellini che si terrà nei giorni 28-29-30 luglio 2017 sul Monte Chiappo, presso l’omonimo Rifugio, nel comprensorio di Pian del Poggio nel Comune di Santa Margherita Staffora (PV)

Anche l’evento di quest’anno è patrocinato dalla Provincia di Pavia e della Comunità Montana dell’Oltrepò Pavese.

Il punto di partenza è la Seggiovia di Pian del Poggio attraverso la quale è possibile assicurarsi un comodo passaggio verso la vetta. Sarà aperta sabato e domenica 29 e 30 luglio nel pomeriggio (telefonare per l’orario di apertura straordinaria al numero indicato di seguito). Per raggiungere il rifugio Monte Chiappo in altri orari occorre contattare gli organizzatori dell’evento al recapito telefonico 346 9876402.

Il Campo Estivo 2017 del Gruppo Astrofili Lomellini promette di notte il cielo più bello dell’Oltrepò Pavese che rivelerà una stellata di incomparabile bellezza e densa di oggetti osservabili al telescopio: ammassi stellari, galassie, nebulose, stelle cadenti, i pianeti Giove e Saturno, la Luna ed un via-vai di satelliti artificiali.

E’ possibile pranzare e cenare al rifugio Monte Chiappo a prezzi popolari, mentre l’osservazione astronomica al telescopio è totalmente gratuita. E’ consigliabile, comunque, la prenotazione. Per l’osservazione notturna della volta celeste è indicato l’abbigliamento autunnale dal momento che le temperature oscilleranno attorno ai 15°C.

Per la sistemazione notturna è indispensabile l’utilizzo di attrezzature da campo: tende, sacchi a pelo e brande.

L’evento è in concomitanza con la festa della birra che si terrà a Pian del Poggio sabato 29 luglio. La staffetta del divertimento promette divertimento, convivialità e la possibilità di osservare in prima fila le bellezza dell’Universo.

Sulla pagina di Facebook del Gruppo Astrofili Lomellini, si può scaricare la locandina della manifestazione ed avere ulteriori informazioni.

Per le prenotazioni e per avere tutte le informazioni sulla logistica, sul trasferimento in quota e sulla permanenza notturna nel campo base in vetta al Monte Chiappo, occorre contattare i seguenti recapiti:

Telefono: 346 9876402

E-mail: astrolomellini@gmail.com

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale