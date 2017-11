Il Comitato di Pavia della Croce Rossa amplia e modernizza le proprie strutture logistiche. Rendendole tre volte più capienti rispetto a quelle attuali. Venerdì primo dicembre, alle 18, i vertici della Cri presenteranno ufficialmente ad autorità, volontari e cittadini i lavori di sistemazione della nuova Casa della Cri, una struttura che ingloberà l’attuale sede di viale Partigiani. Una moderna sede, dotata di confort sia per i volontari, sia per gli utenti che usufruiscono dei servizi diretti della Cri. «E’ un impegno che ci siamo presi con la collettività - spiega il presidente della Cri di Pavia, Alberto Piacentini - perchè vogliamo fornire servizi sempre più all’avanguardia e per questo abbiamo bisogno di nuove strutture al passo con i tempi. L’investimento non è da poco, si aggira sui 700mila euro, ma siamo sicuri che una realtà come la nostra non può guardare al futuro senza una sede adeguata e che rispecchi le esigenze di chi ci lavora e di chi fa volontariato».

All’interno della nuova sede, realizzata dall’architetto Roberto Delsignore di Mortara, saranno accorpate tutte le funzioni in capo alla Cri, anche le attività formativa e amministrativa che oggi sono dislocate in altre zone della città. «Questa è stata una soluzione pensata e ponderata da tempo - spiega il presidente Piacentini - in quanto vogliamo concentrare in un unico spazio tutte le nostre attività di rilievo proprio per consentire una coesione e una più stretta collaborazione tra chi opera. Anche i giovani avranno, rispetto ad oggi, un loro spazio adeguato per far gruppo, importante fattore motivazionale in una realtà fatta di molti volontari».

A queste due grosse novità se ne aggiungeranno altre. Sarà collocato un ambulatorio che verrà gestito dalla crocerossine e zone per le volontarie che si occupano generalmente di foundraising. «Per non parlare della parte operativa vera e propria - continua Piacentini - che occuperà spazi sicuramente più decorosi e salubri, realizzeremo dei magazzini più capienti per i genieri alimentari a supporto delle fasce più deboli ed un autoparco al passo con i tempi e le nostre necessità di implementazione di nuovi mezzi. Insomma, sarà una sede che ci permetterà di guardare avanti con nuove prospettive tenendo ulteriormente presente che sarà tre volte più capiente di quella attuale».

I lavori saranno presentati ufficialmente il primo di dicembre quando, presso la sede di via Partigiani, sarà organizzato un evento (aperto ad autorità, volontari, stampa e cittadini) che culminerà con la posa della «capsula del tempo», all’interno delle future mura della sede, con le firme di tutti coloro che presenzieranno alla posa della prima pietra prevista per quella data. L’occasione servirà anche per far partire una campagna di sensibilizzazione finalizzata alla raccolta fondi. «Proprio così - spiega Piacentini - La spesa non è certo esigua e per questo confidiamo nel buon cuore del mondo imprenditoriale e cittadino con la speranza che possa supportare questo investimento diretto all’intera collettività. Siamo sicuri che Pavia, realtà sempre attenta, tenderà la mano una nuova volta al mondo del sociale con l’auspicio di fornirci l’auspicato supporto. Nel frattempo colgo l’occasione di ringraziare la Fondazione Banca del Monte di Lombardia che ha già raccolto il nostro invito concedendoci un prezioso aiuto economico».

