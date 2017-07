Da Canterbury a Roma attraversando l’Europa: Inghilterra, Francia e Italia. Fin da prima dell’anno Mille i pellegrini percorrevano questo itinerario per recarsi nella città eterna. Naturalmente a piedi o a cavallo, impiegandoci settimane, se non mesi. Nel Bel Paese si snodano i tratti più suggestivi della Via Francigena, molti dei quali in Pianura Padana e in provincia di Pavia, l’antica capitale longobarda. Qui il percorso si snoda da Palestro a Pavia, fino a Chignolo Po e Lambrinia. E’ l’alternativa perfetta per un’escursione a piedi, ma soprattutto in bicicletta. Perché lungo la Via Francigena, nel 2004 proclamata dal Consiglio d’Europa «Grande Itinerario Culturale Europeo» e nel 2007 «Reseau porteur», rete portante, abbondano le testimonianze storiche e artistiche: pedalando tra le risaie della Lomellina si sentono ancora le eco dei canti delle mondine che fino a un secolo fa sudavano ogni estate sotto al sole, mentre sullo sfondo è tutto un susseguirsi di torri e campanili.

Lungo il suo percorso si sono incontrate culture diverse ed è proprio qui che si è incarnato l’embrione dell’Europa in cui viviamo oggi.

Il percorso in bicicletta si può coprire comodamente in un week-end lungo, facendo tappa di volta in volta nei centri di accoglienza per pellegrini, pensati apposta per chi si spinge sulla via mosso dalla fede.

Dove si trovano? Ce ne sono a Robbio, Nicorvo, Mortara, Tromello, Garlasco, Gropello, Zerbolò, Pavia, Belgioioso, Spessa Po, Santa Cristina e altri comuni (Per indirizzi e modalità di contatto vedere il sito http://www.provincia.pv.it nella sezione itinerari turistici). Se però a queste sistemazioni si preferiscono comodi agriturismi, bed & breakfast e ostelli, come quello che presentiamo in questa pagina, c’è solo l’imbarazzo della scelta. Buona pedalata!

