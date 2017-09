Un’unità cinofila per la Polizia Locale. La proposta è a un passo dall’essere concretizzata, ma per mancanza di risorse al momento non è ancora realtà.

La vicenda risale all’aprile del 2015 quando il consigliere Sergio Maggi con delega alla tutela degli animali ha presentato una mozione nella quale chiedeva al sindaco e alla giunta di dotare la Polizia locale di un cane poliziotto: «Quando presentai la richiesta - ha spiegato - tutto il consiglio comunale, fatta eccezione per il rappresentante del movimento 5 Stelle Giuseppe Polizzi, ha approvato quel documento consapevole dell’utilità che avrebbe potuto rivestire il servizio in ottica di sicurezza in città. Ebbene, nonostante tanti consensi a tutt’oggi dell’unità cinofila non ci sono tracce. Ora sollecito pubblicamente l’amministrazione comunale affinché onori la richiesta del Consiglio, che ricordo, è sovrano nelle decisioni».

Maggi spiega che sono molte le città capoluogo di provincia e non che si sono dotate di questo servizio (anche Vigevano) e che i riscontri ottenuti fino a oggi sono molto positivi: «Non si tratta solo di un deterrente contro gli spacciatori di droga per esempio fuori dalle scuole, oppure nelle serate di movida per contribuire al mantenimento della quiete pubblica - afferma - Ma di un autentico e affidabile ausilio per l’intera Polizia Locale che può contare sul suo sostegno anche durante gli arresti e altre operazioni».

Il problema, pare di capire, sta tutto nel reperimento delle risorse economiche necessario all’acquisto del cane e alla formazione del personale: «E’ vero - conferma il consigliere - mi auguro che nei prossimi mesi, con l’assestamento di bilancio, si riesca a reperire il denaro necessario. Ritengo anche che sia necessario portare a termine, se non è già stata fatta, una ricerca per l’acquisizione dell’animale e un sondaggio all’interno del corpo della Polizia Locale per individuare gli agenti che potrebbero impegnarsi in prima persona nella gestione del servizio».

