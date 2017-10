Se il progetto è quello di vendere la propria casa o un immobile presto e bene, la soluzione si chiama

home staging.

A parlarci di questa innovativa tecnica, da poco giunta in Italia, ma negli USA adottata fin dagli anni 70, èdi professione a Pavia e provincia: «Oggi per riuscire a vendere un immobile di proprietà con il miglior risultato possibile l'è diventato imprescindibile - ha affermato la professionista - In sostanza si ricorre al potere delle emozioni per catturare il compratore, agendo naturalmente di comune accordo con l'agente immobiliare il cui compito è quello di di stabilire un target per il tipo di immobile sul mercato e un obiettivo di prezzo compatibile con le quotazioni del momento». Guarinelli spiega che a volte può bastare un semplice intervento di «spersonalizzazione» eliminando dall'abitazione gli elementi che sono più riconducibili al proprietario come quadri e oggetti d'arredamento superflui. Sempre si procede a un riordino generale e all'aggiunta di piccoli complementi d'arredo come cuscini e altro per ricreare ambientazioni e atmosfere che permettono al futuro acquirente di immaginare come potrebbero diventare i propri nuovi spazi di vita: «Fondamentale - afferma Guarinelli - la capacità di ricreare allestimenti equilibrati. Per questo un bravoha seguito anche corsiha seguito dei corsi specifici grazie ai quali saprà sempre garantire a ogni allestimento la miglior gradevolezza possibile». Infine, dalla professionista un cenno alle modalità di approccio con il cliente: «Eseguo un sopralluogo scattando fotografie per verificare punti di forza e criticità, redigo una relazione e il preventivo, oltre a mettere a punto unache definisce unadi colori e un tema di base nel rispetto dello stile dell'arredamento (Country, minimal e così via)». Valentina Guarinelli ci saluta ricordandoci che il suo lavoro non serve per veder lievitare il valore dell'immobile, ma per aumentarne l'appeal in modo da abbattere i tempi di permanenza sul mercato: «ha concluso la professionista - è possibile accorciare i tempi di durata delle trattative fino all'80%».