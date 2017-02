Facebook si ispira a Snapchat e lancia anche in Italia la nuova fotocamera e le Stories, che permettono di condividere foto e video con gli amici per un'intera giornata. Dotata di frames, effetti interattivi e filtri da poter applicare a foto e video, la fotocamera rende video e foto più creativi. Secondo quanto riportato da Adn Kronos, oltre al nostro Paese, la Facebook Camera con le Stories arrivano anche in Ungheria, Argentina, Norvegia, Svezia, Spagna e Malesia e Taiwan.

«Le foto e i video aggiunti alla Story - sottolinea il social network - si cancellano dopo 24 ore e non riappariranno sulla bacheca o nel News Feed a meno che non vengano postati anche lì. Gli amici possono rispondere alla storia, inviando una risposta individuale in Direct».

«Invece di avere una foto o un video in modo permanente sulla bacheca, qualcuno preferisce condividere dei momenti in maniera istantanea. Le Facebook Stories sono state quindi incluse nella nuova fotocamera dell'App per dare alle persone più flessibilità nel modo in cui condividono le loro esperienze» spiega il social network di Mark Zuckerberg.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale