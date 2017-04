Anche in aprile sono previste proiezioni al Cinema Teatro Politeama nell’ambito della rassegna «Sguardi Puri».

Mercoledì 5 aprileore 16 e 21

Per «Cinema e disagio» ecco : «Gli Invisibili» (Time Out of Mind) per la regia di Oren Moverman, con Richard Gere, Ben Vereen, Jena Malone, Steve Buscemi, Danielle Brooks, Geraldine Hughes, Yul Vasquez, Jeremy Strong, Brian d’Arcy James, Colam Domingo, Maria-Christina Oliveras, Victor Pagan, Miranda Bailey, Anjili Pal (origine USA 2014, 120’).

A New York, il luogo più adatto a perpetuare l'esistenza di chi si giova di un sistema sociale, che assiste senza aiutare davvero, George è un senzatetto anche se non vuole ammetterlo. La sua odissea si consuma nella ricerca di qualcosa da mangiare, qualcosa da bere e di un letto per la notte. Una peregrinazione perpetua, tra altri disperati, assistenti sociali ironici e un po’ cinici, teppistelli che gli lanciano oggetti e vegans sempre disponibili ad offrire un piatto di riso. Una favola nera con Alice nel paese degli orrori, anziché delle meraviglie. È l’incubo ricorrente, il crollo del selfmade-man. Dopo Oltre le regole - The Messenger e dopo Rampart, il terzo film diretto da questo regista smonta definitivamente il mito americano. E fa impressione vedere Richard Gere, che produce ed interpreta, sospeso tra l’immedesimazione e il metalinguaggio più evidente: se può succcedere ad una star come lui, perché non a noi, poveri mortali? L’american gigolò ha fatto il suo tempo. Adesso non ci resta che la cenere (anche sui capelli).

