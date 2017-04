Come ormai noto, al fine di migliorare il decoro e l’immagine delle vie centrali della città lasciando meno rifiuti in strada e per minor tempo, dal 20 marzo scorso hanno preso il via le nuove modalità di svolgimento del servizio di raccolta differenziata porta a porta per le utenze domestiche del centro storico e di borgo Ticino.

Ricordiamo le due principali novità:

1) ASM Pavia offre a tutte le utenze domestiche la possibilità del ritiro dei rifiuti e contestuale riconsegna dei contenitori direttamente nel cortile di casa ad un prezzo calmierato di € 30 + IVA a famiglia all’anno. Per informazioni e prenotazioni scrivere a: prenotazione.ritiri@asm.pv.it

2) In alternativa i rifiuti vanno esposti al mattino, all’esterno della propria abitazione, nel giorno di raccolta, nei seguenti orari:

- Tra le ore 6 e le ore 7:30 del mattino per i cittadini residenti nelle seguenti vie ad alta percorrenza pedonale:

· Corso Cavour

· Corso Strada Nuova

· Corso Mazzini

· Corso Garibaldi

· Via Siro Comi

· Via Mentana

· Piazza della Posta

· Via XX Settembre

- Tra le ore 6 e le ore 9 del mattino per i cittadini residenti nelle altre vie del centro storico e borgo Ticino.

E per gli esercizi commerciali e di ristorazione?

Il servizio continuerà ad essere svolto con le stesse modalità in essere prima del 20 marzo!

