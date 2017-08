Come ogni anno Zavattarello, la perla dell’Oltrepo pavese, torna a vestirsi con i costumi medievali per regalare ai visitatori le atmosfere più incantate e affascinanti. Sbandieratori, dame e cavalieri in tenuta da torneo, labari e gonfaloni accoglieranno turisti e curiosi per una «due giorni» all’insegna della tradizione. Martedì 15 e mercoledì 16 agosto il Castello Dal Verme ritorna al suo storico passato: tra dame, cavalieri, artigiani e cortigiani, la rocca e il borgo si animano di rievocazioni di battaglie, danze e giochi, con numerosi intrattenimenti per i visitatori. Due giorni di grande festa per rivivere le magiche atmosfere del Medioevo, immergendosi appieno nella vita di una roccaforte del 15esimo secolo. Le «Giornate Medievali» di Zavattarello rievocano un avvenimento legato al personaggio più celebre del castello: il fidanzamento tra Pietro dal Verme e Chiara Sforza. Per tutta la durata della manifestazione, si potranno acquistare souvenir al mercato medievale, sperimentare antichi giochi, assistere a spettacoli e visitare le splendide sale del Castello, accompagnati dalla fedele ricostruzione della vita medievale.

A coronare l’evento, una cena medievale con la compagnia e l'intrattenimento delle comparse in costume, seguita dallo spettacolo del fuoco. Il tutto grazie all’impegno degli Alfieri di Costigliole, dell’associazione culturale Iannà Tampé, dei Cavalieri di Ranaan, della Compagnia dei Servi di Melegnano e degli Allegri Viandanti. Ecco di seguito il programma dettagliato della manifestazione.

Martedì 15 agosto

• Ore 10.30: in Piazza Dal Verme, apertura delle Giornate Medievali. Presentazione della corte di Pietro Dal Verme e Chiara Sforza. Apertura del mercato medievale.

• Ore 10.45: sfilata del corteo storico verso la Chiesa di S. Paolo per la Messa con la partecipazione di figuranti in costume. Duelli, musica e giocoleria in Piazza.

• Ore 11.50: in Piazza Dal Verme, duelli, sbandieratori, danze, musica dal vivo e giocoleria.

• Dalle ore 14.30: in Piazza Dal Verme, mercato medievale, dimostrazioni di artigianato, duelli e spettacoli. Servizio navetta verso il Castello.

• Dalle ore 14.30: nelle sale del Castello, visite guidate ogni mezz’ora con ricostruzione della vita in una fortezza medievale, mostra di abiti d’epoca e visita alla sala delle torture. Nel giardino, area antichi giochi. Area tiro con l’arco e dimostrazioni di macchina da guerra.

• Ore 14.30: nel giardino del Castello, duelli, sbandieratori, giocoleria e musica dal vivo.

• Ore 16.00: torneo di tiro con l'arco.

• Ore 16.30: danze e musica dal vivo.

• Ore 17.30: ricostruzione dell’assedio al Castello.

• Ore 18.15: giocoleria, sbandieratori, danze e musica dal vivo

• Ore 20,00: area ristoro ai piedi del Castello, banchetto medievale con Pietro Dal Verme e Chiara Sforza. Danze, duelli, musica dal vivo e giocoleria animeranno la cena con menù medievale.

• Ore 23,30: Piazza Dal Verme, spettacolo del fuoco «Sulle rotte del giullare» e spettacolo pirotecnico.

Mercoledì 16 agosto

• Ore 10.30: in Piazza Dal Verme, apertura del mercato medievale. Duelli, giocoleria, sbandieratori, danze e musica dal vivo.

• Ore 13.00: nell’area ristoro ai piedi del Castello, grigliata di carni conciate.

• Dalle ore 14.30: in Piazza Dal Verme, mercato medievale, dimostrazioni di artigianato, duelli e spettacoli. Servizio navetta verso il Castello.

• Dalle ore 14.30: nelle sale del Castello, visite guidate ogni mezz’ora con ricostruzione della vita in una fortezza medievale, mostra di abiti medievali e sala delle torture. Nel giardino, area antichi giochi. Area tiro con l’arco e dimostrazioni di macchina da guerra.

• Ore 14.30: Nel giardino del Castello, duelli, giocoleria, sbandieratori, tiro con l’arco.

• Ore 15.30: Danze e musica dal vivo.

• Ore 16.15: Assedio al Castello.

• Ore 17.00: Torneo di spada.

• Ore 18.00: Sbandieratori, danze, giocoleria e musica dal vivo.

• Ore 19.00: Chiusura delle Giornate Medievali e saluto di Pietro Dal Verme e Chiara Sforza.

