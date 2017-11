Gradito dono per il Policlinico San Matteo. Lo scorso 17 novembre (Giornata Mondiale dei bambini prematuri) l’ospedale ha inaugurato presso il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale dell' IRCCS Policlinico San Matteo di Pavia la family room dedicata ai bambini prematuri e alle loro mamme, che ricrea una stanza di casa in ospedale. Ma non solo, in reparto è stato installato anche l'innovativo dispositivo MamiVoice, già in uso in altre importanti strutture ospedaliere, che porta la voce della mamma e il suono a contatto con il bambino ancora in incubatrice, con importanti benefici sulla salute del neonato prematuro.

L'intero progetto è stato ideato, realizzato e donato al San Matteo di Pavia dall'associazione «Gli amici de Il dono di Federica», un'iniziativa a sostegno della vita che risponde in modo concreto ad un’esigenza specifica del reparto.

L'associazione nasce nel 2016 dopo la perdita di Federica Michelini (37 anni, nata proprio al San Matteo), con l'intento di portare avanti il suo percorso di generosità e la sua irrefrenabile passione per la vita, per la musica e per i bambini.

Domenica 27 novembre 2016 è stato organizzato dall'associazione un grande concerto solidale presso il Teatro Franco Parenti di Milano, il cui ricavato è stato utilizzato per il progetto benefico presso il San Matteo di Pavia.

Presso il reparto di Neonatologia e Terapia Intensiva Neonatale l'associazione "Gli amici de Il dono di Federica" ha realizzato in dettaglio:

- installazione in reparto di un dispositivo MamiVoice, che permette alla voce della mamma di entrare nella termoculla, dove il neonato prematuro inizia la sua avventura. MamiVoice è una tecnologia rivoluzionaria, in uso in importanti strutture internazionali, di cui recenti studi hanno dimostrato gli effettivi apporti benefici sui neonati prematuri, essendo in grado di migliorare le condizioni di salute riducendone i problemi cardiaci e respiratori.

- installazione in reparto di un dispositivo denominato Grande Orecchio, un presidio innovativo per proteggere i più piccoli da stimolazioni uditive disturbanti. Il Grande orecchio segnala il superamento della soglia acustica adatta al neonato in incubatrice, preservandone la salute e la tranquillità.

- allestimento in reparto di una family room: uno spazio nuovo di accoglienza, protezione e intimità, dove i bambini prematuri e le loro famiglie possano conoscersi a vicenda, sperimentando la normalità, prima della dimissione dall'ospedale. L'allestimento riproduce in tutto e per tutto un ambiente domestico confortevole, con tavolo e sedie, divano, specchio, cassettiera, e una speciale carta da parati disegnata in esclusiva dall'artista Giovanni Motta e realizzata da Jannelli&Volpi, leader in Italia nei rivestimenti murali, che ha letteralmente sposato il progetto.

- creazione di un angolo relax dedicato alle neo-mamme, fornito di poltrona, tavolino, libreria e un dispositivo per l’ascolto di musica. L'angolo MamiRelax offre un ambiente intimo e protettivo dove ritrovare le energie e la sensazione di casa.

- allestimento di uno spazio di formazione per i genitori dei neonati prematuri. Completo di uno schermo e due postazioni, l'angolo MamiTraining permette la fruizione di materiali audiovisivi dedicati alla cura e alla crescita del bambino.

