Nonostante tutto sono buone notizie. Il Consiglio di Amministrazione di ASM Pavia S.p.A, infatti, con il parere favorevole del collegio sindacale presieduto dal professor Luigi Rinaldi e della nuova società di revisione Trevor, sottoporrà alla prossima assemblea dei soci il Bilancio 2016.

Assieme a quest’ultimo sarà presentata per l’approvazione anche la relazione previsionale per il 2017-2019 che traccia le prossime linee di indirizzo di ASM Pavia.

Il bilancio si chiude con un utile, dopo le imposte, di 4.299.129 € che riflette in primo luogo la plusvalenza realizzata con la cessione delle quote di LGH ad A2A.

Per ragioni cautelative si propone di non distribuire tale utile fino alla conclusione dell’accertamento in corso da parte di ANAC.

La gestione caratteristica, al netto delle partite straordinarie (accantonamenti per malpractice e perdite ASM Lavori, svalutazione straordinaria vecchi crediti privati del settore idrico), si conferma in utile per oltre 2,8 milioni di euro. Questo utile viene purtroppo «mangiato» dagli ingenti e prudenziali accantonamenti effettuati.

Il Bilancio 2016 è ancora infatti il bilancio di un anno segnato dallo scossone indotto dalla scoperta del sistema di malaffare e dalla partecipazione alle indagini degli organi inquirenti e della Magistratura, che viene ringraziata dal management per il lavoro svolto fino a oggi. Nonostante il peso degli oneri e partite straordinarie legate al malaffare, il Bilancio 2016 segna però il risanamento industriale della società, che anche in assenza delle partite più redditizie (come la gestione calore), conferma un forte utile sulla gestione caratteristica (> 8% sul fatturato) e un EBITDA ai livelli più alti degli ultimi 10 anni, nonostante la forte contrazione del fatturato.

«Consegniamo alla città una società sana, che dal 2017 potrà restituire ai cittadini l’efficientamento conseguito attraverso tariffe più basse e, speriamo, servizi migliori. Tutto questo mettendo a disposizione della città una forte liquidità e un sicuro patrimonio per importanti progetti di investimento pubblico», conclude ASM Pavia nel suo comunicato.

