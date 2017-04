Domenica 30 aprile lo IUSS di Pavia prosegue le aperture straordinarie dello storico palazzo comunale, ricco di affreschi e testimonianze artistiche.

L'appuntamento è alle ore 16.30 con ritrovo davanti al Broletto (Piazza della Vittoria).

La visita guidata permetterà di scoprire questo importante monumento, posto nella piazza principale della città, testimonianza di 1400 anni di storia.

Il primo edificio nasce nel periodo alto medievale come Casa del Vescovo di Pavia, adiacente ai due edifici di culto collocati nell'area dell'attuale Duomo. A partire dall'XI secolo, il luogo diventò Palazzo Comunale e prese il curioso nome di Broletto (probabilmente dalla piccola piazza interna, nella quale si svolgeva anche un piccolo mercato). I visitatori saranno guidati anche all'interno del palazzo per ammirare gli affreschi restaurati e per conoscere le diverse epoche edilizie e gli usi successivi del Broletto . Una particolare attenzione sarà dedicata alla statua seicentesca della Madonna di Piazza Grande, oggi posta nella Sala del Camino. Le visite guidate sono gratuite. Per informazioni e prenotazioni: Progetti società cooperativa 0382.530150 o info@progetti.pavia.it

