E’ chiuso ma non chiude l’Annabella caffè. I nuovi gestori infatti, dopo il veglione di Capodanno hanno abbassato la serranda solo temporaneamente per dare il via a un profondo intervento di ristrutturazione che, negli obiettivi, dovrebbe concludersi in primavera.

Il locale perderà anche l’attuale insegna per riaprire con un nome nuovo.

La notizia, a ogni modo, ha colto di sorpresa solo i clienti saltuari; quelli abituali, infatti, sono stati avvisati della chiusura temporanea con grande tempestività tramite Facebook.

Ora, naturalmente, monta la curiosità per scoprire quali saranno la nuova veste e il nuovo nome con il quale il locale riaprirà al pubblico.

Ricordiamo che l’Annabella Caffè, in passato noto con il nome di Demetrio e anche come Bottegone, è uno dei locali storici della città di Pavia.

Le sue origini sono molto antiche: aperto da un veneziano nel lontanissimo 1758, infatti, da oltre 250 anni serve ogni giorno le specialità più buone alla propria clientela. Uno dei simboli della città, demolito due volte e due volte risorto sulle sue ceneri per continuare ad assolvere alla propria irrinunciabile funzione.

