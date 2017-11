Domenica 19 novembre il corpo bandistico «S. Giorgio» di Villanterio ha festeggiato la patrona della musica S. Cecilia. Durante la S. Messa delle 11, celebrata dal parroco e presidente della banda don Claudio Zanaboni, il segretario provinciale dell’ANBIMA Franco Garbarini ha dato alla più giovane bandista Linda Mascherpa di soli 11 anni, una targa da consegnare ad Achille Ramaioli. Achille ha festeggiato venerdì 10 novembre i suoi 80 anni e la banda al completo, guidata dal maestro Giuseppe Boselli, ha pensato di festeggiarlo durante la festa della patrona dei musicisti, visto che Achille suona da più di 60 anni in banda. Sulla targa è stata apposta la motivazione «ad Achille Ramaioli per l’instancabile impegno e l’assidua dedizione al Corpo Bandistico S. Giorgio di Villanterio». I festeggiamenti sono poi proseguiti con un pranzo alla Bella Napoli 2 di Villanterio a cui hanno partecipato, oltre ai bandisti anche famigliari e amici della banda. La banda è sempre in cerca di nuovi allievi che possano aggiungersi ai bandisti già effettivi e per fare questo sta portando avanti da anni la scuola di musica coordinata dal maestro Boselli.

