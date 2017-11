Lunedì 27 novembre il Collegio Ghislieri di Pavia celebra il suo anniversario, nella data in cui, 450 anni fa, ha visto la nomina dei suoi primi quattro alunni. Sarà la festa del Collegio e della collegialità, una giornata di orgoglio, di gioia, la celebrazione di una storia plurisecolare che non smette di guardare al futuro. A coronare un intero anno costellato di appuntamenti, incontri, conferenze ed eventi che hanno confermato il Ghislieri come punta di diamante della cultura e del merito, la giornata di lunedì 27 novembre acquista un altissimo valore simbolico: sarà infatti la festa delle persone del Ghislieri, dei suoi Alunni, che hanno accompagnato il suo percorso fino ad oggi, e che lo faranno nelle prossime generazioni.

«Sono queste le solide basi del Collegio Ghislieri – commenta il Rettore Andrea Belvedere – l’apertura verso il futuro unita a una tradizione che ha sempre saputo rinnovarsi, senza perdere la sua identità originaria. Resta l’intento di proseguire sulla strada della cultura, della dignità e della tolleranza (secondo le parole di Aldo Moro pronunciate in occasione della sua visita nel 1967), accogliendo ogni anno nuovi, giovani, potenziali talenti e guardando con fiducia al nostro cinquecentesimo anniversario».

«Essere Ghisleriani – afferma l’Avv. Emilio Girino, Presidente dell’Associazione Alunni – significa essere e sentirsi tasselli (non importa se piccoli o grandi) di quel pluriforme mosaico di splendore culturale, creativo e produttivo che risponde al nome di Ghislieri. Celebrare quel primo giorno diviene la rievocazione del primo giorno di ciascuno di noi, di chi ci ha preceduto e di chi ci seguirà».

Le celebrazioni si apriranno alle ore 17 con un momento musicale curato dall’Ensemble Prisma a cura di Ghislierimusica, una tra le realtà che, con la sua qualità e i suoi talenti, ha affermato in tutto il mondo il nome del Collegio Ghislieri. Seguiranno i saluti di benvenuto delle autorità: il Rettore Andrea Belvedere, il Sindaco della città Massimo Depaoli, il Magnifico Rettore dell’Università di Pavia Fabio Rugge, il Presidente dell’Associazione Alunni Emilio Girino, il Presidente del Consiglio d’Amministrazione del Collegio Gian Arturo Ferrari. A partire dalle 17.30, i due interventi scelti per onorare i principi e i capisaldi che hanno fatto i 450 anni del Collegio, che saranno tenuti da Hans Peter Beisser, Rettore del Masimilianeaum Stiftung di Monaco di Baviera (tra i partner accademici del Ghislieri) e da Christian Greco, Alunno del Ghislieri, Premio Ghislieri nel 2014, Direttore del Museo Egizio di Torino.

Chiuderà le celebrazioni la consegna del Premio Carlo Bernasconi. Il Premio, come quello intitolato a Sandra Bruni, sarà attribuito a chi, tra gli Alunni in corso, abbia presentato il progetto individuale più in linea con lo spirito del Collegio Ghislieri, che sarà quindi finanziato. A dimostrare, ancora una volta, i fondamenti di questi 450 anni di storia ghisleriana, che non smette di incentivare e di premiare il merito e l’attività.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale