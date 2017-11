È stata una domenica meravigliosa, baciata dal sole, colorata da maglie diverse di sport differenti, tutti uniti per una buona causa: trovare una cura per la lesione spinale, avanzare con la ricerca e superare le barriere dell'indifferenza. L'Ottobiano Sport Show alla Pista South Milano di Ottobiano (PV) ha radunato grandi campioni come i piloti Marco Melandri, Davide Guarneri, Max Verderosa, Elia Sammartin, Gian Maria Gabbiani, i ciclisti Giacomo Nizzolo, Matteo Pelucchi, Marco Benfatto, Luca Chirico, l'olimpionico di ginnastica Igor Cassina, il recordman di apnea Mike Maric, solo per citare alcuni dei testimonial della Marina Romoli Onlus, che supporta la ricerca di cure per le lesioni spinali croniche e la prevenzione di tali lesioni tramite l’educazione alla sicurezza, alla responsabilità e alla consapevolezza tra i più giovani.

L'edizione di quest'anno è stata in particolar modo votata ai bambini e alla sicurezza, con la premiazione dei vincitori del concorso di disegno “Praticate Sport in Sicurezza” che ha coinvolto oltre 700 alunni, dall’asilo alle scuole medie della zona.

Tra corsi di mini moto organizzati da Nannelli Academy, gimkane, il criterium con le bici a scatto fisso God Save the Cyclist by Rhevo, pedalata dei giovanissimi con i campioni presenti, Subaru taxi ride grazie a Pleiadi ASD e la gara di kart finale è stata festa grande per oltre 500 bambini e altrettanti adulti che si sono divertiti insieme ai loro idoli, raccogliendo importanti fondi da devolvere alla causa della Marina Romoli Onlus.

Marina Romoli, Loredana Longo e tutto lo staff organizzativo ringraziano i volontari e le aziende che hanno permesso la riuscita dell'evento e danno appuntamento a tutti gli appassionati di sport all'anno prossimo.

