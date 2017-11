Quello appena trascorso è stato un sabato alternativo per Michele Milanesi: il pilota sponsorizzato da Pavia7 si è recato nel reparto di Oncoematologia Pediatrica del Policlinico San Matteo di Pavia. Insieme al driver erano presenti tutta la Pro Loco di Marcignago e la famiglia di Andrea Palombella, giovanissimo dell’Itis «Cardano» di Pavia, scomparso troppo presto a causa di una brutta malattia, nel 2015. La giornata ha completato il cerchio dell’iniziativa di beneficenza «Una giornata di solidarietà», andata in scena a settembre e alla quale Milanesi aveva partecipato come ospite speciale firmando autografi, mettendo all’asta il cappellino e una giornata in pista con lui. Sabato è stato infatti consegnato il budget raccolto: il responsabile del reparto ha ricevuto un assegno dell’importo di 5mila euro, con il quale cercherà di migliorare la struttura per curare tanti ragazzi sfortunati che meritano una seconda possibilità. Non va scordato che anche parenti e amici di Andrea non si sono tirati indietro nella corsa alla solidarietà, organizzando tantissime attività all’interno dell’evento andato in scena a settembre, dando il loro apporto alla raccolta fondi. La giornata si è conclusa con un giro guidato all’interno della struttura insieme ai medici del reparto. Inoltre siamo finalmente giunti all’ultima gara di campionato: a Verona per Milanesi c’è in palio il quarto posto finale nella categoria Under25.

Leggi tutte le notizie su "Pavia 7"

Edizione digitale