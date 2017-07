Arriva la sesta tappa del campionato di kart, l’ultima prima della pausa estiva: tra i piloti in pista sabato pomeriggio sul circuito di Big Kart di Rozzano ci sarà anche il nostro Michele Milanesi. Sin qui sono state disputate cinque prove, sulle dieci complessive inserite nel calendario: in vista dell’appuntamento milanese si possono dunque iniziare a tirare i primi bilanci. A metà stagione Milanesi ha conquistato due vittorie e un secondo posto nelle classifiche non assolute, incappando in un ritiro a Cremona e in un sesto posto a Padova. In sostanza non è in lotta per il titolo nella classifica assoluta ma può dire la sua in quella Under25: Milanesi è infatti tra i piloti più giovani iscritti quest'anno ad essersi affermato tra i più veloci. Dopo la gara di Rozzano, decisiva per misurare le ambizioni del driver sponsorizzato da Pavia7, spazio dunque alle vacanze per #MM41, che ritornerà a correre a settembre.

