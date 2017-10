In Franciacorta Michele Milanesi centra il suo terzo successo in campionato. Il pilota pavese ha infatti conquistato gara 4, andata in scena sul tracciato EKart. Si è trattato dell’ottavo round sui dieci complessivi previsti in stagione. Più in generale il driver sponsorizzato dal nostro giornale lotta per un piazzamento nella classifica Under 25 (e nel frattempo si mantiene in allenamento, essendo un motociclista). Analizziamo la gara: Milanesi si è qualificato secondo sulla griglia di partenza, in prima fila: una volta spentosi il semaforo è rimasto francobollato al leader della gara. I due contendenti in pochi giri hanno fatto il vuoto dietro di loro, conducendo una sorta di «corsa a due»: Milanesi, dopo aver studiato l’avversario, è riuscito ad affondare il sorpasso decisivo per la vittoria. Da lì in poi ha corso in solitaria, andando a prendersi il trionfo. Per lui si tratta dunque della terza vittoria stagionale, dopo quelle ottenute a Verona e a Genova. Il tutto coincide con il quarto podio (all’appello manca il secondo posto in gara 3 a Milano). Infine una menzione speciale se la merita il compagno di squadra di Milanesi, Lorenzo Cioni: quest’ultimo potrebbe aggiudicarsi il titolo Under 25. I due corrono nel team MotoModa e con il passare delle gare si sono confermati trai i giovani piloti più veloci della stagione. Il prossimo appuntamento sarà nuovamente in provincia di Milano, a Vignate, per la semifinale del campionato, programmata per sabato 28 ottobre.

